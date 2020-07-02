Соглашение о евробондах отменили из-за отставки главы НБУ, фото — Слово діло

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Ракурс

Соглашение о размещении евробондов отменили 2 июля из-за отставки председателя НБУ Якова Смолия.

Украина намеревалась занять 1,75 млрд с помощью 12-летних еврооблигаций под 7,3% годовых.

Еще утром информагентства сообщали, что евробонды разместили, однако впоследствии Bloomberg и Европейская фондовая биржа заявили об отмене сделки по инициативе украинского правительства.

Причиной якобы стала отставка главы Нацбанка Якова Смолия, о чем он сообщил вечером 1 июля. Смолий заявил о «системном политическом давлении» на себя.

Минфин впервые после долгого перерыва, связанного с пандемией, хотел выйти на еврорынок. Из 1,75 млрд долл., которые планировалось привлечь, 750 млн хотели привлечь на погашение предыдущих долгов, а 1 млрд правительство могло использовать на покрытие текущего дефицита бюджета.

Пока официального сообщения Минфина по поповоду евробондов не опубликовали. Ранее Кабмин привлекал средства на международных рынках еще до пандемии коронавируса (1,25 млрд евро под 4,375% годовых).

Валютный рынок негативно отреагировал на все эти события. Утром 2 июля до открытия межбанка американский доллар на покупке подорожал на 15 копеек, а на продаже на 16 копеек. Евро прибавил на покупке 38 копеек, а на продаже 39 копеек.