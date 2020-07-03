НБУ существенно ослабил гривню на фоне отставки Смолия, фото — Минфин

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Нацбанк снизил официальный курс гривны на 41 копейку. На 3 июля он составит 27,1801 грн за долл.

Официальные курсы гривны по отношению к главным валютам установлены на таком уровне:

Доллар — 27,18 грн.

Евро — 30,65 грн.

Российский рубль — 3,85 грн за 10 р.

Ослабление гривны по сравнению с предыдущим банковским днем ​​сразу на 41 копейку — результат отставки главы НБУ Якова Смолия, считают аналитики «Минфина».

Эта новость привела к цепной реакции на всех сегментах рынка и появлению политических заявлений от депутатов, Офиса президента, представителей МВФ и дипломатов ведущих стран мира.

Иностранцы заявили о необходимости сохранения независимости НБУ при любых кадровых изменениях в Нацбанке. Большинство украинских политиков активно критикуют Смолия и прогнозируют, кто будет его преемником.

Вчера рынок начало лихорадить с первых минут и спрос значительно превышал предложение за счет фактора неопределенности. Нацбанку пришлось массированно продавать валюту, чтобы сбить ажиотаж. Регулятор несколько раз вышел на рынок с предложением 200 млн долл.

Даже при этом доллар вырос с утренних 27,11/27,14 грн до 27,22/27,25 на конец дня. Аналогично выросли и наличные курсы в обменниках.

Рынок ожидает также реакции инвесторов на срыв размещения евробондов. 1 июля Минфин планировал привлечь 1,75 млрд долл. на 12 лет, но эта операция на фоне новостей об отставке Смолия сорвана. Это повлияет и на имидж Украины, и на финансирование госбюджета, поскольку 1 млрд из этой суммы планировали направить именно на текущие расходы Кабмина.