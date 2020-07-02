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Ракурс
Готовимся стать миллионерами — бурная реакция соцсетей на отставку Смолия

Инвестиционная няня превращается в инвестсосну — бурная реакция соцсетей на отставку Смолия (ФОТО)

2 июл 2020, 12:45
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Яков Смолий, глава Национального банка Украины, 1 июля объявил о своей отставке из-за политического давления. Эксперты предполагают, что отставка Смолия может охладить отношения Киева с МВФ. «Ракурс» собрал бурную реакцию соцсетей на заявление главы НБУ о якобы давлении со стороны Владимира Зеленского.

В соцсетях напоминают, что ранее президент обещал руководству МВФ, что «НБУ не тронут».

А сам в это время плел интриги и, по сути, обманывал инвесторов. Когда «кинуть» не получилось, тупо закрыл Смолия в кабинете и требовал написать заявление… Президент поехал кукухой. И теперь об этом знает весь мир, — пишут в Фейсбук оппоненты команды Зеленского.

Готовимся стать миллионерами, — намекают пользователи о желании действующей власти «запустить станок» и прибегнуть к эмиссии гривны.

В полночь инвестняня превращается в инвестдоярку… Или инвестсосну, — комментируют пользователи.

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія


Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Источник: Ракурс


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