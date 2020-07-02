Готовимся стать миллионерами — бурная реакция соцсетей на отставку Смолия

https://racurs.ua/n140557-investicionnaya-nyanya-prevraschaetsya-v-investsosnu-burnaya-reakciya-socsetey-na-otstavku.html

Ракурс

Яков Смолий, глава Национального банка Украины, 1 июля объявил о своей отставке из-за политического давления. Эксперты предполагают, что отставка Смолия может охладить отношения Киева с МВФ. «Ракурс» собрал бурную реакцию соцсетей на заявление главы НБУ о якобы давлении со стороны Владимира Зеленского.

В соцсетях напоминают, что ранее президент обещал руководству МВФ, что «НБУ не тронут».