Женщина совершила 18 ложных сообщений о заминировании одного из зданий, фото: «Днепровская Панорама»

https://racurs.ua/n140556-18-feykovyh-minirovaniy-odnogo-zdaniya-upornuu-psevdominerku-zaderjali-v-poltave-foto.html

Ракурс

Фейковые минирования одного из зданий Киева на протяжении длительного времени осуществляла женщина 1964 года рождения.

Всего она сделала 18 ложных сообщений о заминировании этого здания, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что каждый раз из-за этих сообщений на место предполагаемого минирования выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и взрывотехники, которые проверяли здание и прилегающую территорию.

Псевдоминерку разыскивали в течение нескольких месяцев. Она оказалась жительницей Киева.

Звонки женщина осуществляла с таксофонов и мобильного телефона. Мобильные номера она меняла после каждого звонка. Аналогично и с таксофонами — женщина каждый раз звонила с другого аппарата.

После каждого звонка она выезжала из города. В конце концов, ее задержали в Полтаве.

По фактам этих заведомо ложных сообщений начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Сейчас она находится под домашним арестом.

Напомним, в прошлом году на шесть лет отправили за решетку псевдоминера столичного метро.