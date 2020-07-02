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Ракурс
Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей. Фото: Сегодня

Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

2 июл 2020, 12:17
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Провал на дороге в Одессе стал своеобразным капканом для двух автомобилей. Сегодня около 7.00 утра на проезжей части на улице Средней образовался провал.

Сначала в «капкан» угодил микроавтобус, а затем и легковой автомобиль, сообщает «Думская».

Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей. Фото: Пушкинская

В департаменте городского хозяйства Одессы сообщили, что провал на дороге стал следствием прорыва водопровода. Вода подмыла дорожное полотно и под проезжей частью образовалась пустота.

Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей. Фото: Пушкинская

Прибывшие на место инцидента сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» деблокировали из провала два угодивших в него автомобиля.

Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей. Фото: Пушкинская

В настоящее время прорыв водопровода и его последствия ликвидируют сотрудники «Инфоксводоканала».


Как ранее писал «Ракурс», от подобных инцидентов не застрахованы водители даже в США. В городе Питтсбурге штата Пенсильвания автобус провалился под землю на проезжей части улицы. Это произошло из-за прорыва водопровода, что спровоцировало подмывание грунта под проезжей частью.


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