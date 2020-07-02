Провал на дороге в Одессе стал капканом для двух автомобилей. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n140555-proval-na-doroge-v-odesse-stal-kapkanom-dlya-dvuh-avtomobiley-foto-video.html

Ракурс

Провал на дороге в Одессе стал своеобразным капканом для двух автомобилей. Сегодня около 7.00 утра на проезжей части на улице Средней образовался провал.

Сначала в «капкан» угодил микроавтобус, а затем и легковой автомобиль, сообщает «Думская».

В департаменте городского хозяйства Одессы сообщили, что провал на дороге стал следствием прорыва водопровода. Вода подмыла дорожное полотно и под проезжей частью образовалась пустота.

Прибывшие на место инцидента сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» деблокировали из провала два угодивших в него автомобиля.

В настоящее время прорыв водопровода и его последствия ликвидируют сотрудники «Инфоксводоканала».

Как ранее писал «Ракурс», от подобных инцидентов не застрахованы водители даже в США. В городе Питтсбурге штата Пенсильвания автобус провалился под землю на проезжей части улицы. Это произошло из-за прорыва водопровода, что спровоцировало подмывание грунта под проезжей частью.