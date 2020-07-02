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Ракурс
Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів. Фото: Сьогодні

Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів (ФОТО, ВІДЕО)

2 лип 2020, 12:17
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Провал на дорозі в Одесі став своєрідним капканом для двох автомобілів. Сьогодні близько 7.00 ранку на проїжджій частині на вулиці Середній утворився провал.

Спочатку у «капкан» потрапив мікроавтобус, а потім і легковий автомобіль, повідомляє «Думська».

Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів. Фото: ПушкінськаУ департаменті міського господарства Одеси повідомили, що провал на дорозі став наслідком прориву водопроводу. Вода підмила дорожнє полотно і під проїжджою частиною утворилася порожнина.

Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів. Фото: ПушкінськаПрибулі на місце інциденту співробітники комунального підприємства «Міські дороги» деблокували з провалу автомобілі, які в нього потрапили.

Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів. Фото: Пушкінська

Наразі прорив водопроводу і його наслідки ліквідують співробітники «Інфоксводоканалу».


Як раніше писав «Ракурс», від подібних інцидентів не застраховані водії навіть у США. У місті Піттсбурзі штату Пенсільванія автобус провалився під землю на проїжджій частині вулиці. Це сталося через прорив водопроводу, що спровокувало підмивання ґрунту під проїжджою частиною.


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