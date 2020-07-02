Провал на дорозі в Одесі став капканом для двох автомобілів. Фото: Сьогодні

https://racurs.ua/ua/n140555-proval-na-dorozi-v-odesi-stav-kapkanom-dlya-dvoh-avtomobiliv-foto-video.html

Ракурс

Провал на дорозі в Одесі став своєрідним капканом для двох автомобілів. Сьогодні близько 7.00 ранку на проїжджій частині на вулиці Середній утворився провал.

Спочатку у «капкан» потрапив мікроавтобус, а потім і легковий автомобіль, повідомляє «Думська».

У департаменті міського господарства Одеси повідомили, що провал на дорозі став наслідком прориву водопроводу. Вода підмила дорожнє полотно і під проїжджою частиною утворилася порожнина.

Прибулі на місце інциденту співробітники комунального підприємства «Міські дороги» деблокували з провалу автомобілі, які в нього потрапили.

Наразі прорив водопроводу і його наслідки ліквідують співробітники «Інфоксводоканалу».

Як раніше писав «Ракурс», від подібних інцидентів не застраховані водії навіть у США. У місті Піттсбурзі штату Пенсільванія автобус провалився під землю на проїжджій частині вулиці. Це сталося через прорив водопроводу, що спровокувало підмивання ґрунту під проїжджою частиною.