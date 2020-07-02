Жінка здійснила 18 неправдивих повідомлень про замінування однієї будівлі, фото: «Днепровская Панорама»

https://racurs.ua/ua/n140556-18-feykovyh-minuvan-odniieyi-budivli-napoleglyvu-psevdominerku-zatrymaly-v-poltavi-foto.html

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Фейкові замінування однієї з будівель Києва впродовж тривалого часу здійснювала жителька жінка 1964 року народження.

Всього вона зробила 18 неправдивих повідомлень про замінування цієї будівлі, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що кожного разу через ці повідомлення на місце ймовірного мінування виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники, лікарі та вибухотехніки, які перевіряли будівлю та прилеглу територію.

Псевдомінерку розшукували впродовж кількох місяців. Вона виявилася жителькою Києва.

Дзвінки жінка здійснювала з таксофонів та мобільного телефону. Мобільні номери вона змінювала після кожного дзвінка. Аналогічно й з таксофонами — жінка щоразу телефонувала з іншого апарата.

Після кожного дзвінка вона виїжджала з міста. Зрештою, її затримали у Полтаві.

За фактами цих завідомо неправдивих повідомлень розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу. Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до восьми років.

Наразі вона перебуває під домашнім арештом.

Нагадаємо, торік на шість років відправили за ґрати псевдомінера столичного метро.