МВФ требует независимости НБУ — реакция на отставку Смолия, фото — НБУ

https://racurs.ua/n140554-mvf-trebuet-nezavisimosti-nbu-reakciya-na-otstavku-smoliya.html

Ракурс

Международный валютный фонд отреагировал на отставку главы Нацбанка Якова Смолия. В этой финансовой институции заявили, что центробанк должен сохранить независимость.

В заявлении МВФ говорится об исключительной роли НБУ в макроэкономических успехах Украины, в частности в обеспечении стабильности цен, сообщает Reuters. Фонд называет Нацбанк «ключевым элементом современной макроэкономической политики», поэтому его независимость находится в центре программы МВФ для Украины.

Самостоятельность регулятора должна поддерживаться и при новом главе, — заявили в МВФ.

Ранее на заявление Смолия об отставке отреагировали послы стран G7 в Киеве. Они призвали не подрывать независимость НБУ, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Смолий вчера ушел в отставку из-за политического давления. «РБК-Украина» цитирует первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Совета Ярослава Железняка, который предполагает, что отставка Смолия приведет к ослаблению сотрудничества Киева с МВФ.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев, считает, что увольнение главы НБУ не улучшит отношений с МВФ. По его мнению, многое зависит от того, какую позицию займет Смолий по поводу оснований его увольнения.