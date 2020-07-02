Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
МВФ требует независимости НБУ — реакция на отставку Смолия, фото — НБУ

МВФ требует независимости НБУ — реакция на отставку Смолия

2 июл 2020, 11:53
999

Международный валютный фонд отреагировал на отставку главы Нацбанка Якова Смолия. В этой финансовой институции заявили, что центробанк должен сохранить независимость.

В заявлении МВФ говорится об исключительной роли НБУ в макроэкономических успехах Украины, в частности в обеспечении стабильности цен, сообщает Reuters. Фонд называет Нацбанк «ключевым элементом современной макроэкономической политики», поэтому его независимость находится в центре программы МВФ для Украины.

Самостоятельность регулятора должна поддерживаться и при новом главе, — заявили в МВФ.

Ранее на заявление Смолия об отставке отреагировали послы стран G7 в Киеве. Они призвали не подрывать независимость НБУ, поскольку это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в Украине.

Смолий вчера ушел в отставку из-за политического давления. «РБК-Украина» цитирует первого заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Совета Ярослава Железняка, который предполагает, что отставка Смолия приведет к ослаблению сотрудничества Киева с МВФ.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Даниил Гетманцев, считает, что увольнение главы НБУ не улучшит отношений с МВФ. По его мнению, многое зависит от того, какую позицию займет Смолий по поводу оснований его увольнения.


Информация о давлении на него требует проверки, — отметил Гетманцев.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров