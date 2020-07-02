NASA объединило в одно видео 425 млн фото Солнца — новости науки

https://racurs.ua/n140553-neveroyatnoe-video-o-jizni-solnca-sozdalo-nasa-s-pomoschu-425-mln-foto.html

Ракурс

Невероятное видео о жизни Солнца создало аэрокосмическое агентство США NASA с помощью 425 млн фото, собранных за последние 10 лет. Фото имеют высокое разрешение, их вес составил 20 млн Гб.

На видео, которое уже посмотрели почти 3 млн человек, показано ежедневное вращение Солнца на протяжении последних 10 лет — с февраля 2010 года по июнь 2020 года. Видеоролик NASA также демонстрирует вращение планет вокруг Солнца и многочисленные выбросы плазмы на поверхности светила. Например, 11 ноября 2019 года зафиксировано прохождение около Солнца Меркурия. Следующий такой транзит состоится в 2032 году.

Как известно, каждые 11 лет Солнце проходит цикл активности. 29 мая на звезде зафиксировали мощную вспышку, которая может свидетельствовать о начале нового цикла.

Напомним, NASA ранее опубликовало фотографию «питомника» звезд.