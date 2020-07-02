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Ракурс
В Киеве задержали предполагаемого убийцу, фото: Pexels

Резня произошла в квартире в Киеве (ВИДЕО)

2 июл 2020, 11:45
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Резня произошла в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Глыбочицкой в ​​Шевченковском районе Киева.

Патрульные прибыли на место инцидента по вызову соседей, услышавших звуки драки, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Двери в квартиру правоохранителям не открывали, из квартиры в то время уже никаких звуков не доносилось.

На балконе подъезда, при осуществлении обследования территории, правоохранители обнаружили жителя закрытой квартиры. Мужчина находился в шоковом состоянии и просил о помощи. Он сообщил патрульным, что среди лиц, находившихся в квартире, возник конфликт. Ему удалось бежать, однако в помещении остались его 30-летний сын и жена, за жизнь которой он боится.

Попав в закрытое помещение через балкон соседней квартиры, правоохранители в одной из комнат обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями и уже без признаков жизни. Рядом с телом стоял мужчина, его сразу задержали.

На место инцидента для фиксирования преступления вызвали следственно-оперативную группу.


Напомним, в прошлом году в одну из квартир Киева 15-летний подросток устроил резню, набросившись с ножом на свою мать и бабушку.

Источник: Ракурс


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