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У Києві затримали ймовірного вбивцю, фото: Pexels
Різанина сталася у квартирі в Києві (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140552-rizanyna-stalasya-u-kvartyri-v-kyievi-video.htmlРакурс
Різанина сталася в одній з квартир в багатоквартирному будинку на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва.
Патрульні прибули на місце інциденту за викликом сусідів, які поxули звуки бійки, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.
Двері до квартири правоохоронцям не відчиняли, з квартири на той час вже жодних звуків не доносилося.
На балконі під’їзду, під час здійснення обстеження території, правоохоронці виявили мешканця зачиненої квартири. Чоловік перебував у шоковому стані та прохав по допомогу. Він повідомив патрульним, що серед осіб, які перебували в квартирі, виник конфлікт. Йому вдалося втекти, проте в приміщенні залишилися його 30-річний син та дружина, за життя якої він боїться.
Потрапивши до зачиненого приміщення через балкон сусідньої квартири, правоохоронці в одній з кімнат виявили тіло жінки з ножовими пораненнями та вже без ознак життя. Поряд із тілом стояв чоловік, його відразу затримали.
На місце інциденту для фіксування злочину викликали слідчо-оперативну групу.
Підозрюваний у вбивстві — головний спеціаліст відділу судової роботи департаменту земельних ресурсів КМДА, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на інформовані джерела.
Нагадаємо, торік в одні з квартир Києва 15-річний підліток влаштував різанину, накинувшись з ножем на свою матір та бабусю.
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