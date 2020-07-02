У Києві затримали ймовірного вбивцю, фото: Pexels

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Різанина сталася в одній з квартир в багатоквартирному будинку на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва.

Патрульні прибули на місце інциденту за викликом сусідів, які поxули звуки бійки, повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Двері до квартири правоохоронцям не відчиняли, з квартири на той час вже жодних звуків не доносилося.

На балконі під’їзду, під час здійснення обстеження території, правоохоронці виявили мешканця зачиненої квартири. Чоловік перебував у шоковому стані та прохав по допомогу. Він повідомив патрульним, що серед осіб, які перебували в квартирі, виник конфлікт. Йому вдалося втекти, проте в приміщенні залишилися його 30-річний син та дружина, за життя якої він боїться.

Потрапивши до зачиненого приміщення через балкон сусідньої квартири, правоохоронці в одній з кімнат виявили тіло жінки з ножовими пораненнями та вже без ознак життя. Поряд із тілом стояв чоловік, його відразу затримали.

На місце інциденту для фіксування злочину викликали слідчо-оперативну групу.

Підозрюваний у вбивстві — головний спеціаліст відділу судової роботи департаменту земельних ресурсів КМДА, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на інформовані джерела.

Нагадаємо, торік в одні з квартир Києва 15-річний підліток влаштував різанину, накинувшись з ножем на свою матір та бабусю.