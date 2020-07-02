Звільнення Смолія ініціює Зеленський, ЗМІ вже назвали ім'я наступника. Фото: РБК-Україна

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Яків Смолій може бути звільнений з посади глави Національного банку України вже на завтрашньому засіданні Верховної Ради. Як відомо, Смолій написав заяву про звільнення учора ввечері, заявивши про політичний тиск.

Президент Володимир Зеленський не став затягувати з рішенням щодо відставки Смолія й сьогодні вранці вніс у парламент відповідний проект постанови № 3772.

Очільник комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив журналістам, що Рада підтримає звільнення Смолія.

Тим часом у ЗМІ вже з’явилося ім’я наступника Смолія. Джерела LIGA.net у «Слузі народу» стверджують, що очолити НБУ може глава правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

За даним співрозмовника видання, Рада планує голосувати за звільнення Смолія завтра, 3 липня.

Заступник Гетманцева в профільному комітеті, член «Голосу» Ярослав Железняк також вважає, що Смолія буде звільнено, а новим керівником НБУ може стати Шевченко.

Скоріш за все, сьогодні о 15.00 наш комітет вже буде збиратися на розгляд постанови (про звільнення Смолія — ред.), — написав він у Facebook.

Ввечері 1 липня стало відомо, що Смолій подав президенту заяву про звільнення з Нацбанку, заявивши про «систематичний політичний тиск» на себе.