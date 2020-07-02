Увольнение Смолия инициирует Зеленский, СМИ уже назвали имя преемника. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n140551-uvolnenie-smoliya-iniciiruet-zelenskiy-smi-uje-nazvali-imya-preemnika.html

Ракурс

Яков Смолий может быть уволен с должности главы Национального банка Украины уже на завтрашнем заседании Верховной Рады. Как известно, Смолий написал заявление об увольнении вчера вечером, заявив о политическом давлении.

Президент Владимир Зеленский не стал затягивать с решением об отставке Смолия и сегодня утром внес в парламент соответствующий проект постановления № 3772.

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил журналистам, что Рада поддержит увольнение Смолия.

Между тем в СМИ уже появилось имя преемника Смолия. Источники LIGA.net в «Слуге народа» утверждают, что возглавить НБУ может глава правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

По данным собеседника издания, Рада планирует голосовать за увольнение Смолия завтра, 3 июля.

Заместитель Гетманцева в профильном комитете, член «Голоса» Ярослав Железняк тоже считает, что Смолий будет уволен, а новым руководителем НБУ может стать Шевченко.

Скорее всего, сегодня в 15.00 наш комитет уже будет собираться на рассмотрение постановления (об увольнении Смолия — ред.), — написал он в Facebook.

Вечером 1 июля стало известно, что Смолий подал президенту заявление об увольнении из Нацбанка, заявив о «систематическом политическом давлении» на себя.