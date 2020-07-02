Пытки в Кагарлыке — появились новые факты. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n140550-pytki-v-kagarlyke-poyavilis-novye-fakty.html

Ракурс

Пытки в Кагарлыке были довольно частым явлением в полицейском участке. Во время проверки было обнаружено не менее 12 обращений граждан о противоправных действиях или бездействии полицейских этого отделения, восемь сообщений о применении силы на линию «102», а также одно досудебное расследование, которое проводит Департамент внутренней безопасности.

Об этом в Facebook сообщил нардеп из партии «Голос» Андрей Осадчук, который получил ответ от главы Нацполиции Игоря Клименко.

Нардеп считает, что изнасилования в Кагарлыке удалось бы избежать, если бы руководство отреагировало на предыдущие сообщения граждан.

Осадчук отметил, что оба задержанных в Кагарлыке бывших полицейских не проходили через полицейскую комиссию. А один из них даже не прошел психофизиологическое обследование.

Осадчук также сообщил, что начальника Главного управления Нацполиции Киевской области привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор.

Кроме того, начальникам управлений полиции приказано обеспечить надлежащую работу видеокамер в отделениях и архивирования записей из них. Камеры должны работать в фойе и помещениях для допросов.

Также руководители территориальных подразделений полиции должны назначить ответственных сотрудников, которые будут следить за тем, чтобы полицейские не удерживали силой граждан, а в ночное время в отделениях не было сотрудников, которые не задействованы в охране общественного порядка.

Как ранее писал «Ракурс», изнасилованная полицейскими в Кагарлыке Неля Погребицкая утверждает, что местные врачи отказывались ее осматривать, потому что не хотели проблем с правоохранителями.