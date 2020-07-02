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Ракурс
«Карантинный» уровень бедности украинцев определили социологи — инфографика

«Карантинный» уровень бедности украинцев определили социологи, обнародовано исследование

2 июл 2020, 11:15
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Уровень бедности в Украине определили социологи. С 24 мая по 4 июня Киевский международный институт социологии (КМИС) в телефонном режиме опросил 4 тыс. украинцев из разных областей.

Всем респондентам задавался вопрос «Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению вашей семьи?» с возможными вариантами:

  1. Нам не хватает денег даже на еду;

  2. Нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно;

  3. Нам хватает денег на еду, одежду и мы можем откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие, как холодильник или телевизор);

  4. Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие как, телевизор или холодильник);

  5. Мы можем позволить себе купить все, что захотим.

Если в конце апреля к условно богатым слоям (ответы 4−5) были отнесены 20,5% респондентов, то в начале июня — лишь 12%. Зато, с 30% до 36% выросла доля украинцев с условно средним уровнем благосостояния и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег только на еду), — рассказали социологи.

В то же время, уровень абсолютной бедности вырос незначительно — с 11,5% в апреле против 12% в начале июня.

Социологи сделали вывод об общем снижении благосостояния населения Украины.

“Карантинний” рівень бідності українців визначили соціологи — інфографіка


“Карантинний” рівень бідності українців визначили соціологи — інфографіка

“Карантинний” рівень бідності українців визначили соціологи — інфографіка

Источник: Ракурс


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