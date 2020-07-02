«Карантинный» уровень бедности украинцев определили социологи — инфографика

https://racurs.ua/n140549-karantinnyy-uroven-bednosti-ukraincev-opredelili-sociologi-obnarodovano-issledovanie.html

Ракурс

Уровень бедности в Украине определили социологи. С 24 мая по 4 июня Киевский международный институт социологии (КМИС) в телефонном режиме опросил 4 тыс. украинцев из разных областей.

Всем респондентам задавался вопрос «Какое из этих утверждений наиболее точно соответствует финансовому положению вашей семьи?» с возможными вариантами:

Нам не хватает денег даже на еду; Нам хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно; Нам хватает денег на еду, одежду и мы можем откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие, как холодильник или телевизор); Мы можем позволить себе покупать некоторые дорогие вещи (такие как, телевизор или холодильник); Мы можем позволить себе купить все, что захотим.

Если в конце апреля к условно богатым слоям (ответы 4−5) были отнесены 20,5% респондентов, то в начале июня — лишь 12%. Зато, с 30% до 36% выросла доля украинцев с условно средним уровнем благосостояния и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег только на еду), — рассказали социологи.

В то же время, уровень абсолютной бедности вырос незначительно — с 11,5% в апреле против 12% в начале июня.

Социологи сделали вывод об общем снижении благосостояния населения Украины.