“Карантинний” рівень бідності українців визначили соціологи — інфографіка

https://racurs.ua/ua/n140549-karantynnyy-riven-bidnosti-porahuvaly-sociology-opryludneno-doslidjennya.html

Ракурс

Рівень бідності в Україні визначили соціологи. З 24 травня по 4 червня 2020 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів телефонні опитування 4 тис. українців з різних областей щодо фінансового становища.

Усім респондентам ставилося запитання «Яке з цих тверджень найточніше відповідає фінансовому становищу вашої сім’ї?» з можливими варіантами:

Нам не вистачає грошей навіть на їжу; Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг вже важко; Нам вистачає грошей на їжу, одяг і ми можемо дещо відкладати, але цього не вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі як холодильник або телевізор); Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі (такі як телевізор або холодильник); Ми можемо дозволити собі купити все, що захочемо.

Якщо в кінці квітня до умовно заможних верств (відповіді 4−5) 20.5% респондентів, то на початку червня — лише 12%. Натомість, з 30% до 36% зросла частка українців з умовно середнім рівнем добробуту і з 34% до 37% - з низьким рівнем добробуту (вистачає грошей лише на їжу), — розповіли соціологи.

Водночас, рівень абсолютної бідності лише дещо зріс — з 11,5% у квітні проти 12% на початку червня.

Соціологи зробили висновок щодо загального зниження добробуту населення України.