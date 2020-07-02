Тортури в Кагарлику — з'явилися нові факти. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n140550-tortury-v-kagarlyku-z-yavylysya-novi-fakty.html

Ракурс

Тортури в Кагарлику були досить частим явищем у поліцейському відділку. Під час перевірки було виявлено не менше 12 звернень громадян щодо протиправних дій або бездіяльності поліцейських цього відділку, вісім повідомлень про застосування сили на лінію «102», а також одне досудове розслідування, яке проводить Департамент внутрішньої безпеки.

Про це у Facebook повідомив нардеп із партії «Голос» Андрій Осадчук, який отримав відповідь від голови Нацполіції Ігоря Клименко.

Нардеп вважає, що зґвалтування в Кагарлику вдалося б уникнути, якби керівництво відреагувало на попередні повідомлення громадян.

Осадчук зазначив, що обидва затриманих у Кагарлику колишніх поліцейських не проходили через поліцейську комісію. А один із них навіть не пройшов психофізіологічне обстеження.

Осадчук також повідомив, що начальника Головного управління Нацполіції Київщини притягли до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошено сувору догану.

Крім того, начальникам управлінь поліції наказано забезпечити належну роботу відеокамер у відділках та архівування записів із них. Камери повинні працювати у фойє та приміщеннях для допитів.

Також керівники територіальних підрозділів поліції повинні призначити відповідальних співробітників, які будуть стежити за тим, щоб поліцейські не утримували силою громадян, а вночі у відділках не було співробітників, які не задіяні в охороні громадського порядку.

Як раніше писав «Ракурс», зґвалтована поліцейськими в Кагарлику Неля Погребицька стверджує, що місцеві лікарі відмовлялися її оглядати, бо не хотіли проблем із правоохоронцями.