NASA об’єднало в одне відео 425 млн фото Сонця — новини науки

https://racurs.ua/ua/n140553-neymovirne-video-pro-jyttya-soncya-stvorylo-nasa-za-dopomogou-425-mln-foto.html

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Неймовірне відео про життя Сонця створило аерокосмічне агентство США NASA за допомогою 425 млн фото, зібраних впродовж останніх 10 років. Фото мають високу роздільну здатність, загалом вони «заважили» 20 млн Гб.

На відео, яке вже подивилися майже 3 млн осіб, показане обертання Сонця у кожен із днів за останні 10 років — з лютого 2010 року до червня 2020 року. Відеоролик NASA демонструє обертання планет навколо Сонця, а також численні вивільнення плазми на поверхні світила. Наприклад, 11 листопада 2019 року зафіксовано проходження біля Сонця Меркурія. Наступний такий транзит відбудеться у 2032 році.

Як відомо, кожні 11 років Сонце проходить цикл активності. 29 травня на зірці зафіксували потужний спалах, який може свідчити про початок нового циклу.

Нагадаємо, NASA раніше опублікувало фотознімок «розплідника» зірок.