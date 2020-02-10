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Ракурс
Схема Сонячної системи

Політ до Сонця: NASA запустило зонд, щоб вперше сфотографувати полюси денного світила (ВІДЕО)

10 лют 2020, 10:11
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Космічний зонд Solar Orbiter був запущений у США з космодрому на мисі Канаверал (Флорида).

Запуск відбувся о 23.03 9 лютого за місцевим часом (о 6.03 10 лютого за київським часом). Про це у своєму твіттері повідомляє прес-служба NASA.

Цей зонд має стати першим космічним апаратом, який зробить знімки південного та північного полюсів Сонця та, як очікується, надасть відповіді на низку питань щодо того, як наше денне світило «працює" і як процеси, що на ньому відбуваються, можуть вплинути на мешканців Землі.

Це спільний проект NASA та Європейського космічного агентства.

Попри відносну близькість Сонця від Землі, відправляти космічні апарати в напрямку нашого денного світила досить складно через вплив його потужної гравітації. Тож Solar Orbiter під час свого польоту набиратиме необхідну швидкість, використовуючи гравітацію Венери — другої планети Сонячної системи.

За два роки зонд зробить близько 22 обертань навколо Сонця.

Нагадаємо, NASA нещодавно опублікувало фотознімок «розплідника» зірок.

Джерело: Ракурс


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