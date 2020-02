Космічний зонд Solar Orbiter був запущений у США з космодрому на мисі Канаверал (Флорида).

Запуск відбувся о 23.03 9 лютого за місцевим часом (о 6.03 10 лютого за київським часом). Про це у своєму твіттері повідомляє прес-служба NASA.

Цей зонд має стати першим космічним апаратом, який зробить знімки південного та північного полюсів Сонця та, як очікується, надасть відповіді на низку питань щодо того, як наше денне світило «працює" і як процеси, що на ньому відбуваються, можуть вплинути на мешканців Землі.

Це спільний проект NASA та Європейського космічного агентства.

Попри відносну близькість Сонця від Землі, відправляти космічні апарати в напрямку нашого денного світила досить складно через вплив його потужної гравітації. Тож Solar Orbiter під час свого польоту набиратиме необхідну швидкість, використовуючи гравітацію Венери — другої планети Сонячної системи.

За два роки зонд зробить близько 22 обертань навколо Сонця.

3−2−1 LIFTOFF! � We have liftoff of #SolarOrbiter at 11:03pm ET atop @ULAlaunch's #AtlasV rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun’s north and south poles. Watch: https://t.co/W3wMEfPxvBpic.twitter.com/0F6Jk6vhML