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Ракурс
Схема Солнечной системы

Полет к Солнцу: NASA запустило зонд, чтобы впервые сфотографировать полюса дневного светила (ВИДЕО)

10 фев 2020, 10:11
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Космический зонд Solar Orbiter был запущен в США с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Запуск состоялся в 23.03 9 февраля по местному времени (6.03 10 февраля по киевскому времени). Об этом в своем твиттере сообщает пресс-служба NASA.

Этот зонд должен стать первым космическим аппаратом, который сделает снимки южного и северного полюсов Солнца и, как ожидается, предоставит ответы на ряд вопросов относительно того, как наше дневное светило «работает» и как происходящие на нем процессы могут повлиять на жителей Земли.

Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Несмотря на относительную близость Солнца от Земли, отправлять космические аппараты в направлении нашего дневного светила достаточно сложно из-за влияния его мощной гравитации. Поэтому Solar Orbiter во время своего полета будет набирать необходимую скорость, используя гравитацию Венеры — второй планеты Солнечной системы.

За два года зонд сделает около 22 оборотов вокруг Солнца.

Напомним, NASA недавно опубликовало фотографию «питомника» звезд.

Источник: Ракурс


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