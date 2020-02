Космический зонд Solar Orbiter был запущен в США с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Запуск состоялся в 23.03 9 февраля по местному времени (6.03 10 февраля по киевскому времени). Об этом в своем твиттере сообщает пресс-служба NASA.

Этот зонд должен стать первым космическим аппаратом, который сделает снимки южного и северного полюсов Солнца и, как ожидается, предоставит ответы на ряд вопросов относительно того, как наше дневное светило «работает» и как происходящие на нем процессы могут повлиять на жителей Земли.

Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства.

Несмотря на относительную близость Солнца от Земли, отправлять космические аппараты в направлении нашего дневного светила достаточно сложно из-за влияния его мощной гравитации. Поэтому Solar Orbiter во время своего полета будет набирать необходимую скорость, используя гравитацию Венеры — второй планеты Солнечной системы.

За два года зонд сделает около 22 оборотов вокруг Солнца.

LIFTOFF! We have liftoff of Solar Orbiter at 11:03pm ET atop Atlas V rocket as the spacecraft begins its journey to snap the first pictures of the Sun's north and south poles.