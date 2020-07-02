МВФ вимагає незалежності НБУ — реакція на відставку Смолія, фото — НБУ

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Міжнародний валютний фонд відреагував на відставку голови Нацбанку Якова Смолія. У цій фінансовій інституції заявили, центробанк мусить зберегти незалежність.

У заяві МВФ йдеться про виключну роль НБУ в макроекономічних успіхах України, зокрема у забезпеченні стабільності цін, повідомляє Reuters. Фонд називає Нацбанк «ключовим елементом сучасної макроекономічної політики», тому його незалежність перебуває в центрі програми МВФ для України.

Самостійність регулятора повинна підтримуватися і при новому голові, — заявили у МВФ.

Раніше на заяву Смолія про відставку відреагували посли країн G7 у Києві. Вони закликали не підривати незалежність НБУ, оскільки це ставить під загрозу проведення та підтримку реформ в Україні.

Смолій вчора пішов у відставку через політичний тиск. «РБК-Україна» цитує першого заступника голови комітету з питань податкової та фінансової політики Ради Ярослава Железняка, який припускає, що відставка Смолія зумовить послаблення співробітництва Києва з МВФ.

Глава комітету з питань податкової та фінансової політики Ради Данило Гетманцев, вважає, що звільнення глави НБУ не поліпшить відносин з МВФ. На його думку, багато залежить від того, яку позицію займе Смолій щодо підстав його звільнення.