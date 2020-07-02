Відставку Смолія прокоментували посли G7

Яків Смолій, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n140540-vidstavku-smoliya-prokomentuvaly-posly-g7.html

Ракурс

Відставку Якова Смолія з посади очільника Національного банку України, прокоментували посли країн «Великої сімки».

Реакція послів з’явилася через кілька годин після того, як з’явилася офіційна інформація про написання Смолієм заяви про звільнення за власним бажанням через «систематичний політичний тиск». Відповідна спільна заява була опублікована у Твіттері послів G7.

У заяві посли закликають не «підривати» незалежний Нацбанк, оскільки це, на їхню думку, стане великим кроком назад і поставить під загрозу надійність реформ в Україні.

Незалежний Нацбанк — фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор, — наголошується в заяві послів.



Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетьманцев вчора заявив, що Смолій може залишитися на своїй посаді, якщо в парламенті не набереться достатньої кількості голосів для його звільнення.