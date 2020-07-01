Віктор Ляшко. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n140536-lyashko-poyasnyv-svoyi-slova-pro-bajannya-yty-v-prezydenty-ukrayiny.html

Ракурс

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за останні місяці став одним Із найбільш відомих в Україні чиновників із Міністерства охорони здоров’я. Тому його заява під час недавнього інтерв’ю про те, що він збирається йти в президенти у 2029 році, була сприйнято багатьма всерйоз.

Але Ляшко тепер вирішив уточнити, що його слова щодо президентства були лише жартом. Про це головний санітарний лікар заявив у ефірі передачі «Мокрик по живому».

Він також сказав, що у 2029 році навряд чи хтось буде пам’ятати головного санітарного лікаря на прізвище Ляшко. Крім того, Ляшко сумнівається, що він може впливати на країну.

Не став головний санітарний лікар коментувати і свою можливу участь у майбутніх виборах мера Києва. Ляшко заявив, що готовий дати коментарі з даного приводу лишетоді, коли зникне слово «чутки» і з’явиться офіційна позиція.

На питання журналіста, чи була у нього зустріч із президентом Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком щодо висунення його кандидатури в мери Києва, Ляшко відповів, що він підтримує довіру президента до нього як до головного санітарного лікаря.

Якщо ж відбудеться розмова щодо висунення його кандидатом на пост мера Києва, то всі почують офіційну позицію президента і головного санітарного лікаря.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови фракції «Слуга народу» у парламенті Євгенія Кравчук заявила, що Ляшко користується більшим кредитом довіри населення, аніж міністр охорони здоров’я Максим Степанов.