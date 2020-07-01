Виктор Ляшко. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n140536-lyashko-obyasnil-svoi-slova-o-jelanii-idti-v-prezidenty-ukrainy.html

Ракурс

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко за последние месяцы стал одним из наиболее узнаваемых в Украине чиновников из Министерства здравоохранения. Поэтому его заявление в недавнем интервью о том, что он собирается идти в президенты в 2029 году, было воспринято многими всерьез.

Но Ляшко теперь решил уточнить, что его слова относительно президентства были лишь шуткой. Об этом главный санитарный врач заявил в эфире передачи «Мокрик по живому».

Он также сказал, что в 2029 году вряд ли кто-то будет помнить главного санитарного врача по фамилии Ляшко. Кроме того, Ляшко сомневается, что он может влиять на страну.

Не стал главный санитарный врач комментировать и свое возможное участие в предстоящих выборах мэра Киева. Ляшко заявил, что готов дать комментарии по данному поводу, когда исчезнет слово «слухи» и появится официальная позиция.

На вопрос журналиста, была ли у него встреча с президентом Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Андреем Ермаком относительно выдвижения его кандидатуры в мэры Киева, Ляшко ответил, что он поддерживает доверие президента к нему как к главному санитарному врачу.

Если же состоится разговор относительно выдвижения его кандидатом на пост мэра Киева, то все услышат официальную позицию президента и главного санитарного врача.

Как ранее писал «Ракурс», замглавы фракции «Слуга народа» в парламенте Евгения Кравчук заявила, что Ляшко пользуется большим кредитом доверия населения, нежели министр здравоохранения Максим Степанов.