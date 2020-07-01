Международный день спортивного журналиста. Фото: yavoriv-info.com.ua

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2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно, начиная с 1995 года. Инициатором праздника является Международная ассоциация спортивной прессы.

Дата для праздника избрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая ныне объединяет около полутораста национальных союзов журналистов.

В этот праздник АИПС и национальные ассоциации спортивных журналистов проводят торжественные заседания, а лучшие спортивные журналисты получают награды.

Также в этот день празднуется Всемирный день НЛО. Именно 2 июля 1947 года произошел Розуэлльский инцидент. Уфологи считают, что в этот день в штате Нью-Мексико произошло крушение неопознанного летающего объекта.

Спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, но для уфологов эта секретность стала лишь доказательством того, что тогда упал вовсе не метеозонд, а корабль пришельцев.

Следует напомнить, что вплоть до 2013 года в этот день в Украине отмечался День работника налоговой службы. Праздник отменен и теперь День работника налогового и таможенного дела Украины отмечают 18 марта.

Если заглянуть в историю, то в этот день в 1918 году гетман Петр Скоропадский ввел украинское гражданство. В 1932 году была создана Донецкая область с областным центром в городе Артемовск. В 1951 году газета «Правда» осудила стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну!», а в 1993 году основан Конгресс Украинских Националистов.

В этот день родились: