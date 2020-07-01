2 июля отмечают Международный день спортивного журналиста и Всемирный день НЛОhttps://racurs.ua/n140535-2-iulya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-sportivnogo-jurnalista-i-vsemirnyy-den-nlo.htmlРакурс
2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. Этот профессиональный праздник отмечается ежегодно, начиная с 1995 года. Инициатором праздника является Международная ассоциация спортивной прессы.
Дата для праздника избрана не случайно. Именно в этот день в далеком 1924 году в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая ныне объединяет около полутораста национальных союзов журналистов.
В этот праздник АИПС и национальные ассоциации спортивных журналистов проводят торжественные заседания, а лучшие спортивные журналисты получают награды.
Также в этот день празднуется Всемирный день НЛО. Именно 2 июля 1947 года произошел Розуэлльский инцидент. Уфологи считают, что в этот день в штате Нью-Мексико произошло крушение неопознанного летающего объекта.
Спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, но для уфологов эта секретность стала лишь доказательством того, что тогда упал вовсе не метеозонд, а корабль пришельцев.
Следует напомнить, что вплоть до 2013 года в этот день в Украине отмечался День работника налоговой службы. Праздник отменен и теперь День работника налогового и таможенного дела Украины отмечают 18 марта.
Если заглянуть в историю, то в этот день в 1918 году гетман Петр Скоропадский ввел украинское гражданство. В 1932 году была создана Донецкая область с областным центром в городе Артемовск. В 1951 году газета «Правда» осудила стихотворение Владимира Сосюры «Любіть Україну!», а в 1993 году основан Конгресс Украинских Националистов.
В этот день родились:
- немецкий писатель Герман Гессе;
- французский модельер Пьер Карден;
- африканский политический деятель Патрис Лумумба;
- певицы Елка (Елизавета Иванцив);
- актеры Павел Деревянко и Линдси Лохан;
- украинский режиссер Александр Роднянский.