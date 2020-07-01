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Ракурс
Міжнародний день спортивного журналіста. Фото: yavoriv-info.com.ua

2 липня відзначають Міжнародний день спортивного журналіста і Всесвітній день НЛО

1 лип 2020, 22:14
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2 липня святкується Міжнародний день спортивного журналіста. Це професійне свято відзначається щорічно, починаючи з 1995 року. Ініціатором свята є Міжнародна асоціація спортивної преси.

Дата для свята обрана не випадково. Саме цього дня у далекому 1924 році в Парижі була утворена Міжнародна асоціація спортивної преси (АІПС), яка нині об'єднує близько півтораста національних спілок журналістів.

У це свято АІПС і національні асоціації спортивних журналістів проводять урочисті засідання, а кращі спортивні журналісти отримують нагороди.

Також цього дня святкується Всесвітній день НЛО. Саме 2 липня 1947 року відбувся Розвельський інцидент. Уфологи вважають, що цього дня у штаті Нью-Мексико сталася аварія невпізнаного літаючого об'єкта.

Всесвітній день НЛО. Фото: Seldon.News

Спецслужби США засекретили всі матеріали цієї справи, але для уфологів ця таємність стала лише підтвердженням того, що тоді впав зовсім не метеозонд, а корабель прибульців.

Слід нагадати, що аж до 2013 року 3 липня в Україні відзначався День працівника податкової служби. Свято скасовано і тепер День працівника податкової та митної справи України відзначають 18 березня.

Якщо зазирнути в історію, то цього дня у 1918 році гетьман Петро Скоропадський ввів українське громадянство. У 1932 році було створено Донецьку область з обласним центром у місті Артемівськ. У 1951 році газета «Правда» засудила вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну!», а в 1993 році засновано Конгрес Українських Націоналістів.


Цього дня народилися:

  • німецький письменник Герман Гессе;
  • французький модельєр П'єр Карден;
  • африканський політичний діяч Патріс Лумумба;
  • співачки Йолка (Єлизавета Іванців);
  • актори Павло Дерев’янко та Ліндсі Лохан;
  • український режисер Олександр Роднянський.

Джерело: Ракурс


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