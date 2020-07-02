Отставку Смолия прокомментировали послы G7

Яков Смолий, фото: телеканал «Прямый»

https://racurs.ua/n140540-otstavku-smoliya-prokommentirovali-posly-g7.html

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Отставку Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины, прокомментировали послы стран «Большой семерки».

Реакция послов появилась спустя несколько часов после того, как появилась официальная информация о написании Смолием заявления об увольнении по собственному желанию из-за «систематического политического давления». Соответствующее совместное заявление было опубликовано в Твиттере послов G7.

В заявлении послы призывают не «подрывать» независимый Нацбанк, поскольку это, по их мнению, станет большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ в Украине.

Независимый Нацбанк — фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор, — подчеркивается в заявлении послов.



Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетьманцев вчера заявил, что Смолий может остаться на своей должности, если в парламенте не наберется достаточного количества голосов для его увольнения.