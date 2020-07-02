Луна оказалась более «металлической», чем считалось

Луна в земном небе

https://racurs.ua/n140539-luna-okazalas-bolee-metallicheskoy-chem-schitalos.html

Ракурс

Луна под своей поверхностью может скрывать гораздо больше металлов, таких как железо и титан, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли ученые из команды автоматической межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, которая исследует минералогию и геологию естественного спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Современные методы исследования позволили ученым получить представление о составе недр Луны.

Полученные данные свидетельствуют, что на глубине 0,5−2 км под поверхностью Луны содержится значительно больше железа и титана, чем в верхних 0,2−0,5 км.

Отмечается, что на такую ​​мысль ученых привело исследование состава вещества в лунных кратерах, образованных в результате падения на поверхность спутника Земли метеоритов. Чем больше кратер — тем с большей глубины во время столкновения поднимаются породы.

Оказалось, что для кратеров шириной от 5 км наблюдается резкий рост концентрации металлов на единицу вещества.

Соответствующие данные были получены в результате исследования кратеров в северном полушарии Луны. Теперь ученые проверят кратеры южного полушария, чтобы увидеть, есть ли там те же тенденции.

Напомним, недавно ученые зафиксировали тектоническую активность на Луне.