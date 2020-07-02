Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Інвестиційна няня перетворюється на інвестсосну — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n140557-investyciyna-nyanya-peretvoruietsya-na-investsosnu-burhlyva-reakciya-socmerej-na-vidstavku.htmlРакурс
Яків Смолій, очільник Національного банку України, 1 липня оголосив про свою відставку через політичний тиск. Експерти припускають, що відставка Смолія може охолодити відносини Києва з МВФ. «Ракурс» зібрав бурхливу реакцію соцмереж через заяву глави НБУ щодо тиску з боку Володимира Зеленського.
У соцмережах нагадують, що раніше президент обіцяв керівництву МВФ, що «НБУ не чіпатимуть».
А сам в цей час плів інтриги і, по суті, обманював інвесторів. Коли «кинути» не вийшло, тупо закрив Смолія в кабінеті і змусив написати заяву… Президент поїхав дахом. І тепер про це знає весь світ, — пишуть у Фейсбук опоненти команди Зеленського.
Готуємося стати мільйонерами, — натякають користувачі про бажання чинної влади «запустити станок» та вдатися до емісії гривні.
Опівночі інвестняня перетворюється в інвестдоярку… Або на інвестсосну, — коментують користувачі.