Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

https://racurs.ua/ua/n140557-investyciyna-nyanya-peretvoruietsya-na-investsosnu-burhlyva-reakciya-socmerej-na-vidstavku.html

Ракурс

Яків Смолій, очільник Національного банку України, 1 липня оголосив про свою відставку через політичний тиск. Експерти припускають, що відставка Смолія може охолодити відносини Києва з МВФ. «Ракурс» зібрав бурхливу реакцію соцмереж через заяву глави НБУ щодо тиску з боку Володимира Зеленського.

У соцмережах нагадують, що раніше президент обіцяв керівництву МВФ, що «НБУ не чіпатимуть».