Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Інвестиційна няня перетворюється на інвестсосну — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія (ФОТО)

2 лип 2020, 12:45
999

Яків Смолій, очільник Національного банку України, 1 липня оголосив про свою відставку через політичний тиск. Експерти припускають, що відставка Смолія може охолодити відносини Києва з МВФ. «Ракурс» зібрав бурхливу реакцію соцмереж через заяву глави НБУ щодо тиску з боку Володимира Зеленського.

У соцмережах нагадують, що раніше президент обіцяв керівництву МВФ, що «НБУ не чіпатимуть».

А сам в цей час плів інтриги і, по суті, обманював інвесторів. Коли «кинути» не вийшло, тупо закрив Смолія в кабінеті і змусив написати заяву… Президент поїхав дахом. І тепер про це знає весь світ, — пишуть у Фейсбук опоненти команди Зеленського.

Готуємося стати мільйонерами, — натякають користувачі про бажання чинної влади «запустити станок» та вдатися до емісії гривні.

Опівночі інвестняня перетворюється в інвестдоярку… Або на інвестсосну, — коментують користувачі.

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія


Готуємося стати мільйонерами — бурхлива реакція соцмереж на відставку Смолія

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿