Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 июля диагностирован у 46 тыс. 763 человек. В сутки заболевания COVID-19 подтвердили еще у 876 украинцев.

За сутки умерло 27 человек, в то же время выздоровели 505 больных. За весь период пандемии в Украине умерло 1 тыс. 212 больных COVID-19, а побороть болезнь смогли более 20,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За последние сутки больше всего больных зарегистрировали во Львовской области — 153 случая, 11 больных умерли. В Киеве прибавилось 105 инфицированных, один случай летальный. Еще 80 случаев зарегистрировали в Закарпатской области и 73 — в Ровенской.

Сейчас в Украине наибольшее количество больных в таких регионах:

Львовская область — 5 тыс. 883 случая;

Киев — 5 тыс. 347 инфицированных;

Черновицкая область — 4 тыс. 935 случаев;

Ровенская область — 3 тыс. 950 больных;

Закарпатская область — 3 тыс. 126 инфицированных.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как надо выходить из самоизоляции тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.