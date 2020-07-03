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Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

Почти 47 тыс. больных COVID-19 в Украине — в каких областях больше всего инфицированных (КАРТА)

3 июл 2020, 09:11
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 3 июля диагностирован у 46 тыс. 763 человек. В сутки заболевания COVID-19 подтвердили еще у 876 украинцев.

За сутки умерло 27 человек, в то же время выздоровели 505 больных. За весь период пандемии в Украине умерло 1 тыс. 212 больных COVID-19, а побороть болезнь смогли более 20,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За последние сутки больше всего больных зарегистрировали во Львовской области — 153 случая, 11 больных умерли. В Киеве прибавилось 105 инфицированных, один случай летальный. Еще 80 случаев зарегистрировали в Закарпатской области и 73 — в Ровенской.

Сейчас в Украине наибольшее количество больных в таких регионах:


  • Львовская область — 5 тыс. 883 случая;
  • Киев — 5 тыс. 347 инфицированных;
  • Черновицкая область — 4 тыс. 935 случаев;
  • Ровенская область — 3 тыс. 950 больных;
  • Закарпатская область — 3 тыс. 126 инфицированных.

Коронавирус в Украине. Карта: СНБО

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как надо выходить из самоизоляции тем, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.


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