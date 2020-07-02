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Ракурс
Как выходить из самоизоляции. Фото: pixabay

Как выходить из самоизоляции — инструкция Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

2 июл 2020, 18:17
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Коронавирус в Украине диагностирован почти у 46 тыс. человек. Все, болею COVID-19 или те, кто приехал с оккупированных территорий или других стран, должны соблюдать самоизоляцию. Государство контролирует соблюдение самоизоляции такими лицами с помощью приложения «Дій вдома».

В то же время Министерство здравоохранения разрешило украинцам сократить срок самоизоляции, если человек получит отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Как в таком случае выходить из самоизоляции, рассказали в Минздраве.

После получения отрицательного теста учреждение, которое его делало, должно направить соответствующее уведомление в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины. После этого ЦОЗ собирает полученные данные в единую базу и передает ее Министерству цифровой трансформации.

Минцифры, получив эти данные, вносит сведения о прекращении самоизоляции и снятия контроля в электронном сервисе «Дій вдома». Только после этого человек, который находился на самоизоляции, может свободно передвигаться без опасений получить штраф.


Как выходить из самоизоляции. Графика: Минздрав

Как сообщалось, сейчас в мире разрабатывают 141 прототип вакцины от COVID-19. Некоторые из них могут стать доступными уже через несколько месяцев.

Источник: Ракурс


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