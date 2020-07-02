Як виходити з самоізоляції. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n140589-yak-vyhodyty-z-samoizolyaciyi-instrukciya-moz-infografika.html

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Коронавірус в Україні діагностовано майже у 46 тис. осіб. Усі, хто хворію на COVID-19 або приїхали з окупованих територій чи інших країн, мають дотримуватися самоізоляції. Держава контролює дотримання самоізоляції такими особами за допомогою додатку «Дій вдома».

Водночас Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) дозволило українцям скоротити термін самоізоляції, якщо особа отримає негативний ПЛР-тест на коронавірус. Як у такому випадку виходити з самоізоляції, розповіли у МОЗ.

Після отримання негативного тесту заклад, який його робив, має надіслати відповідне повідомлення до Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) України. Після цього ЦГЗ збирає отримані дані в єдину базу та передає її Міністерству цифрової трансформації.

Мінцифри, отримавши ці дані, вносить відомості про припинення самоізоляції та зняття контролю в електронному сервісі «Дій вдома». Тільки після цього особа, що перебувала на самоізоляції, може вільно пересуватися без побоювань отримати штраф.

Як повідомлялося, зараз у світі розробляють 141 прототип вакцини від COVID-19. Деякі з них можуть стати доступними вже за кілька місяців.