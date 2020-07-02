Масове отруєння туристів сталося на одній із баз відпочинку у Кирилівці. Фото: РБК-Україна

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Ракурс

Масове отруєння на одній із баз відпочинку у Кирилівці Запорізької області стало причиною госпіталізації 15 відпочиваючих, у тому числі десяти дітей. Замість довгоочікуваного відпочинку на морі, туристи проведуть кілька днів у лікарні.

У середу ввечері, 1 липня, багато туристів стали скаржитися на погіршення стану здоров’я. У деяких відпочиваючих різко піднялася температура, а також почалася блювота і пронос, повідомляється на сайті Кирилівської селищної ради.

Повідомляється, що інцидент стався на базі відпочинку «Дніпровські зорі».

Всі постраждалі пов’язують свій стан із прийомом їжі або купанням у басейні. Тепер усім, хто скаржиться на підвищення температури і перебуває на території бази відпочинку «Дніпровські зорі», медики зроблять посіви на коронавірусну інфекцію.

Усіх хворих екстрено госпіталізовано до Якимівської центральної районної лікарні. На базі відпочинку працюють фахівці Запорізького обласного лабораторного центру, які встановлюють причину зараження.

Як раніше писав «Ракурс», масове отруєння студентів відбулося у Тернопільській області. Госпіталізовано 27 осіб.