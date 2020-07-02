Верховна Рада. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n140587-slugy-rekordsmeny-z-proguliv-zasidan-rady.html

Ракурс

Верховна Рада України вийшла з карантину в червні і почала частіше збиратися на пленарні засідання. Проте не всі нардепи охоче ходили на роботу. За минулий місяць 60 народних обранців пропустили понад чверть засідань.

Найбільше прогульників серед слуг народу — 25 народних депутатів не брали участі у понад 30% голосувань. Також значну кількість засідань пропустили дев’ятеро позафракційних нардепів і восьмеро народних обранців від «Батьківщини». Про це свідчать дані громадської мережі «Опора».

Окрім того, семеро стабільних прогульників у червні було у фракції «Опозиційна платформа — За життя». Часто не з’являлися на засіданнях і деякі представники «Голосу», «Європейської солідарності» і депутатських груп.

Зокрема, серед цих 60 прогульників зовсім не приходили до Ради троє депутатів: Віктор Балога з депутатської групи «За майбутнє", «слуга» Юрій Місягін, а також Святослав Вакарчук, який нещодавно склав мандат.

Зазначається, що нардепам, які пропустили понад 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Нагадаємо, 30 червня Сергій Євтушок склав присягу народного депутата України. Він посів місце Ольги Белькової у фракції «Батьківщина».