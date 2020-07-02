Лукашенко «переміг» COVID-19 за місяць до виборів

Перемогу над COVID-19 Лукашенко оголосив за місяць до виборів, фото — EADaily

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Білорусь перемогла COVID-19. З такою заявою виступив президент Олександр Лукашенко. Він вважає, що в країні перемогли коронавірус.

Ці слова білоруського президента 2 липня передала його прес-служба. Лукашенко вважає, що система охорони здоров’я його країни вистояла.

Ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати: ми перемогли, — так Лукашенко закінчив виступ під час вручення державних нагород напередодні Дня незалежності Білорусі.

За місяць до проведення в країні президентських виборів Лукашенко заявив, що під час пандемії країна продемонструвала «політичну розсудливість та народну мудрість».

Це не перша спроба на словах побороти коронавірус. Кілька днів тому президент вже згадував про це під час передвиборчої зустрічі.

На початку травня Лукашенко заявляв про перемогу над коронавірусом впродовж місяця. Тоді він у такий спосіб обґрунтовував правильність підходу, який обрала Білорусь в боротьбі з поширенням інфекції.

Білорусь не запроваджувала жорстких карантинних обмежень. Станом на 1 липня в країні виявили 62 тис. 424 випадки коронавірусу, померли 400 осіб.

9 травня в Мінську провели військовий парад. Перед цим Лукашенко декілька разів публічно закликав не панікувати, оскільки він «не бачить вірусу» і навіть радив пити горілку для профілактики.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.