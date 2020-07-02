Лукашенко «победил» COVID-19 за месяц до выборов, фото — EADaily

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Ракурс

Беларусь победила COVID-19. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко. Он считает, что в стране победили коронавирус.

Эти слова белорусского президента 2 июля передала его пресс-служба. Лукашенко считает, что система здравоохранения его страны выстояла.

Мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать: мы победили, — так Лукашенко закончил выступление во время вручения государственных наград накануне Дня независимости Беларуси.

За месяц до проведения в стране президентских выборов Лукашенко заявил, что во время пандемии страна продемонстрировала «политическое благоразумие и народную мудрость».

Это не первая попытка на словах побороть коронавирус. Несколько дней назад президент уже упоминал об этом во время предвыборной встречи.

В начале мая Лукашенко заявлял о победе над коронавирусом в течение месяца. Тогда он таким образом обосновал правильность подхода, который выбрала Беларусь в борьбе с распространением инфекции.

Беларусь не вводила жестких карантинных ограничений. По состоянию на 1 июля в стране обнаружили 62 тыс. 424 случая коронавируса, умерли 400 человек.

9 мая в Минске провели военный парад. Перед этим Лукашенко несколько раз публично призвал не паниковать, поскольку он «не видит вируса» и даже советовал пить водку для профилактики.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.