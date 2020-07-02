Армии вредят популизм и безответственные заявления — Хомчак о политиках

https://racurs.ua/n140586-populizm-i-bezotvetstvennye-zayavleniya-vredyat-armii-homchak-o-politikah.html

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Армии Украины вредят популизм и безответственные заявления некоторых политиков. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Для победы недостаточно одних громких заявлений о готовности идти вперед. Последствия популизма мы уже неоднократно пожинали. Безответственные заявления часто только вредят и войску, и обществу, — отметил главнокомандующий ВСУ в интервью АрмияInform.

По мнению Хомчака, к любым задачам армию необходимо готовить профессионально и по-современному.

Для этого нужно время, ресурсы. Сейчас войско реально продолжает свое развитие, технически укрепляется, учится по современным программам и приобретенному передовому опыту… Продолжается подготовка наших подразделений по стандартам НАТО, — рассказал Хомчак.

Генерал-полковник отметил, что хотел бы видеть больший прогресс в реформировании армии, а также более быстрый темп реформ.

Сейчас реформу системы логистики войска я оцениваю как находящуюся на начальном этапе. Кардинальных, системных изменений, к сожалению, пока нет. Фактически, кроме смены вывески и определенных структурных переформатирований, результатов не вижу, — рассказал генерал-полковник.

Вместе с тем Хомчак утверждает, что президент Владимир Зеленский и украинский дипломатический корпус прилагают значительные усилия для «создания такой конфигурации, чтобы Россия убралась с Донбасса».