Пострадавшим от взрыва на Позняках Кличко пообещал оплатить ремонт новых квартир. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n140584-postradavshim-ot-vzryva-na-poznyakah-klichko-poobeschal-oplatit-remont-novyh-kvartir.html

Ракурс

Взрыв в Киеве в жилом доме на Позняках не только унес жизни пятерых человек, но оставил без жилья много семей. Власть уже начала выдавать пострадавшим от взрыва сертификаты на новые квартиры, но в этих квартирах жильцов ждут голые стены и «черновой ремонт».

Так как ремонт в наше время требует очень больших финансовых вложений, киевская власть решила взять на себя затраты на проведение ремонта в этих квартирах, сообщается в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Несколько пострадавших сообщили журналистам, что мэр Киева Виталий Кличко пообещал выделить из бюджета столицы по 3−5 тыс. грн на ремонт каждого квадратного метра новой жилплощади.

Кроме того, мэр Киева пообещал обеспечить пострадавших жильцов необходимой бытовой техникой.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что каждые десять дней планируют выдавать по десять новых квартир.

Как ранее писал «Ракурс», в конце июня президент Украины Владимир Зеленский вручил пострадавшим от взрыва на Позняках сертификаты на первые 12 квартир. В первую очередь квартиры получили люди, которые потеряли близких и семьи с малолетними детьми.