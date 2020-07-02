Главнокомандующий ВСУ — Войско должен уметь наступать, а не только обороняться

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что сейчас в армии значительно больше времени уделяют подготовке военнослужащих к наступательным операциям.

Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным наступать днем и ночью, при любых погодных условиях, — отметил Хомчак в интервью АрмияInform.

Генерал-полковник добавил, что такую задачу ВСУ он поставил еще год назад.

Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий… Я отвечаю за боеспособность войска, его развитие, готовность адекватно реагировать на вызовы, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он убежден, что сильное войско — серьезный аргумент на переговорах.