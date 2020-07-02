«Джавелины» будут у каждой бригады на Донбассе — Хомчак

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Ракурс

«Джавелины» (Javelin), американские ракетные комплексы, используют во время учений украинские военнослужащие. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак.

На базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне для выполнения задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения «Джавелинов». Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК, — отметил Хомчак в интервью АрміяInform.

Генерал-полковник рассказал, что лично хочет убедиться в умении бойцов ВСУ эффективно использовать противотанковые комплексы.

У нас имеется уже существенно большее число американских ПТРК. Кстати, как и число подготовленных расчетов, однако это — тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, усилят «Джавелином», — уточнил Хомчак.



По словам главнокомандующего ВСУ, при подготовке бригады к очередной ротации отрабатывается также и применение беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели.

Напомним, первая партия «Джавелинов» в Украине появились в прошлом году. Первые запуски «Джавелинов» состоялись 22 мая 2018 года. В 2018 года из США в Украину были поставлены свыше 200 ракет и 37 пусковых установок.