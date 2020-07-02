«Джавеліни» матиме кожна бригада на Донбасі — Хомчак

https://racurs.ua/ua/n140578-djaveliny-matyme-kojna-brygada-na-donbasi-homchak.html

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«Джавеліни» (Javelin), американські ракетні комплекси, використовують під час тренувань українські військовослужбовці. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак.

На базі однієї з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС, активно відпрацьовується тактика застосування «Джавелінів». Напрацьовуються навички роботи розрахунків цих ПТРК, — зазначив Хомчак в інтерв’ю АрміяInform.

Генерал-полковник розповів, що особисто хоче пересвідчитися в умінні бійців ЗСУ ефективно використовувати протитанкові комплекси.

У нас наявна вже значно більша кількість американських ПТРК. До речі, як і кількість підготовлених розрахунків, однак це — таємниця. Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть «Джавелінами», — уточнив Хомчак.



За словами головнокомандувача ЗСУ, під час підготовки бригади до чергової ротації відпрацьовується також і застосування безпілотників «Байрактар» з бойовим ураженням цілі.

Нагадаємо, перша партія «Джавелінов» в Україні з’явилися в минулому році. Перші запуски «Джавелінов» відбулись 22 травня 2018 року. Протягом 2018 року з США в Україну були поставлені понад 200 ракет і 37 пускових установок.