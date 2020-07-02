Погода в Україні. Фото: Vencon

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Погода в Україні 3 липня буде спекотною. Лише у західних областях пройдуть дощі, місцями сильні, які будуть супроводжуватися грозами. На решті території буде стояти літня спека, а стовпчики термометрів можуть підніматися до +35°. Особливо жарко буде у Запоріжжі, денна температура може піднятися до +36°.

Дощі також очікуються протягом доби в Житомирській області, а вдень можливі невеликі дощі у Чернігівській області, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 липня буде сонячною і спекотною. Температура повітря підніметься до 18−20° вночі та до 32−34° вдень.

Погода у Львові буде дощовою на протязі доби. Можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря 16−18° вночі та 24−26° вдень.

Погода в Одесі буде по-літньому теплою. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 29−31°.

Погода в Дніпрі 3 липня очікується суха та сонячна. Вночі температура опуститься до 17−19°, вдень повітря прогріється до 32−34°.

Погода в Харкові на протязі доби буде сонячною і спекотною. Термометри вночі покажуть 17−19°, вдень — 31−33°.

Погода на Закарпатті буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 16−18°, вдень — 23−25 ​​°.

Геомагнітна обстановка в Києві 3 липня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.