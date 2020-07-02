Обшук в офісі Ради адвокатів. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n140576-masovi-obshuky-u-advokativ-provelo-nabu-v-kyievi-opublikovano-foto.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) сьогодні провело масові обшуки у представників Ради адвокатів Київської області.

Обшуки було проведено за п’ятьма адресами. Про це повідомляється на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Так, представники НАБУ прийшли з обшуками у дві квартири, два будинки і один офіс. Після обшуку в квартирі у Подільському районі Києва вони нічого не вилучили, а ось із квартири в Печерському районі забрали два дитячих мобільні телефони і дитячий ноутбук. У будинку в Києво-Святошинському районі було вилучено ноутбук, а після обшуку в Бориспільському районі правоохоронці забрали два мобільні телефони і флешку.

Під час обшуку в офісі Ради адвокатів у Голосіївському районі було вилучено ноутбук. В рамках якого провадження проводився обшук, не зазначається. Водночас у Раді адвокатів додали, що їхнє «протистояння з НАБУ» триває з 2016 року.

Рада адвокатів відстоює і захищає гарантії адвокатської професії. … Зі свого боку детективи НАБУ через кожний окремий випадок намагаються змінити цю практику, — наголошується в повідомленні.



Також в Раді адвокатів зазначили, що повідомлення про обшук вони отримали 30 червня після 22.00, коли вже був неробочий час.

Як писав «Ракурс», також НАБУ проводить сьогодні обшуки в Одесі. Співробітники НАБУ, зокрема, прийшли з обшуками в рибний ресторан «Бабель Фіш». Обшуки проходять в рамках провадження про незаконне виведення нерухомості міста з власності громади.