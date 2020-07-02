Обыск в офисе Совета адвокатов. Фото: LIGA.net

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Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сегодня провело массовые обыски у представителей Совета адвокатов Киевской области.

Обыски были проведены по пяти адресам. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Так, представители НАБУ пришли с обысками в две квартиры, два дома и один офис. После обыска в квартире в Подольском районе Киева они ничего не изъяли, а вот из квартиры в Печерском районе забрали два детских мобильных телефона и детский ноутбук. В доме в Киево-Святошинском районе был изъят ноутбук, а после обыска в Бориспольском районе правоохранители забрали два мобильных телефона и флешку.

Во время обыска в офисе Совета адвокатов в Голосеевском районе был изъят ноутбук. В рамках какого производства проводился обыск, не уточняется. При этом в Совете адвокатов уточнили, что их «противостояние с НАБУ» длится с 2016 года.

Совет адвокатов отстаивает и защищает гарантии адвокатской профессии. … Со своей стороны детективы НАБУ с помощью каждого отдельного случая пытаются изменить данную практику, — отмечается в сообщении.



Также в Совете адвокатов отметили, что уведомление об обыске они получили 30 июня после 22.00, когда уже было нерабочее время.

Как писал «Ракурс», также НАБУ проводит сегодня обыски в Одессе. Сотрудники НАБУ, в частности, пришли с обысками в рыбный ресторан «Бабель Фиш». Обыски проходят в рамках дела о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.