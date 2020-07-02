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Обыск в офисе Совета адвокатов. Фото: LIGA.net
Массовые обыски у адвокатов провело НАБУ в Киеве, опубликовано фотоhttps://racurs.ua/n140576-massovye-obyski-u-advokatov-provelo-nabu-v-kieve-opublikovano-foto.htmlРакурс
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сегодня провело массовые обыски у представителей Совета адвокатов Киевской области.
Обыски были проведены по пяти адресам. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Так, представители НАБУ пришли с обысками в две квартиры, два дома и один офис. После обыска в квартире в Подольском районе Киева они ничего не изъяли, а вот из квартиры в Печерском районе забрали два детских мобильных телефона и детский ноутбук. В доме в Киево-Святошинском районе был изъят ноутбук, а после обыска в Бориспольском районе правоохранители забрали два мобильных телефона и флешку.
Во время обыска в офисе Совета адвокатов в Голосеевском районе был изъят ноутбук. В рамках какого производства проводился обыск, не уточняется. При этом в Совете адвокатов уточнили, что их «противостояние с НАБУ» длится с 2016 года.
Совет адвокатов отстаивает и защищает гарантии адвокатской профессии. … Со своей стороны детективы НАБУ с помощью каждого отдельного случая пытаются изменить данную практику, — отмечается в сообщении.
Также в Совете адвокатов отметили, что уведомление об обыске они получили 30 июня после 22.00, когда уже было нерабочее время.
Как писал «Ракурс», также НАБУ проводит сегодня обыски в Одессе. Сотрудники НАБУ, в частности, пришли с обысками в рыбный ресторан «Бабель Фиш». Обыски проходят в рамках дела о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины.
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