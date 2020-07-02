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Ракурс
Во время обысков в Одессе, фото: 048.ua

Обыски в Одессе — НАБУ пришло к Труханову (ФОТО)

2 июл 2020, 13:24
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сегодня осуществляет ряд обысков в Одессе.

Сотрудники НАБУ, в частности, пришли с обысками в рыбный ресторан «Бабель Фиш». Обыски проходят в рамках дела о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины, сообщает издание 048.ua.

В этом деле, по информации источников издания, фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник. У них также происходят обыски.

По версии следствия, в Одессе и Одесской области действует преступная группировка, в которую вовлечены органы местной власти. Эта группировка занимается незаконной передачей недвижимости города в частную собственность.

Во время обысков в Одессе, фото: «Думская»

Во время обысков в Одессе, фото: 048.ua

Во время обысков в Одессе, фото: 048.ua


Во время обысков в Одессе, фото: 048.ua

Напомним, по месту работы и жительства Вугельмана во второй половине июня СБУ проводила обыски.

Источник: Ракурс


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