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Во время обысков в Одессе, фото: 048.ua
Обыски в Одессе — НАБУ пришло к Труханову (ФОТО)https://racurs.ua/n140562-obyski-v-odesse-nabu-prishlo-k-truhanova-smi-foto.htmlРакурс
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сегодня осуществляет ряд обысков в Одессе.
Сотрудники НАБУ, в частности, пришли с обысками в рыбный ресторан «Бабель Фиш». Обыски проходят в рамках дела о незаконном выводе недвижимости города из собственности общины, сообщает издание 048.ua.
В этом деле, по информации источников издания, фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель Павел Вугельман и влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник. У них также происходят обыски.
По версии следствия, в Одессе и Одесской области действует преступная группировка, в которую вовлечены органы местной власти. Эта группировка занимается незаконной передачей недвижимости города в частную собственность.
Напомним, по месту работы и жительства Вугельмана во второй половине июня СБУ проводила обыски.
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