Нагадил под конец — тайная переписка «слуг» о Смолие

https://racurs.ua/n140561-nagadil-pod-konec-otstavku-smoliya-ocenili-v-sluge-naroda-foto.html

Ракурс

Отставка Якова Смолия с должности главы Нацбанка сегодня обсуждалась во фракции «Слуга народа». В официальном чате президентской политсилы состоялся закрытый обмен мнениями о Смолие. Однако журналисты, работающие в Верховной Раде, смогли сфотографировать оживленную дискуссию «слуг».

Мог бы Смолий день и подождать. Насрал под конец…, — написал один из нардепов, фото переписки сделал корреспондент «Букв».

К обсуждению отставки главы НБУ также присоединилась скандальная нардеп Галина Третьякова, которая «прославилась» высказываниями о «детях низкого качества». Она назвала отставку Смолия — политической акцией «Европейской солидарности».

Смолий управляемый до сих пор Гонтаревой (главой Нацбанка при президенте Порошенко — ред). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия — политическая акция «Евросолидарности». Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина — Порошенко, — написала Третьякова.

«Ракурс» сообщал, что в СМИ уже обсуждают трех вероятных преемников Смолия в НБУ.