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Ракурс
Пивные «реки» разлились в Днепре. Фото: Vgorode

Пивные «реки» разлились в Днепре (ФОТО, ВИДЕО)

2 июл 2020, 12:58
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ДТП в Днепре произошло сегодня утром на пересечении проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловской. Перевернулась большая фура с пивом и по улице потекли пивные «реки».

Автомобиль двигался на большой скорости, сообщает в Facebook «Днепр оперативный».

Пивные «реки» разлились в Днепре. Фото: Facebook

По предварительной информации, у фуры с пивом, которая двигалась по улице Орловской, отказали тормоза. Выезжая на проспект Сергея Нигояна, автомобиль перевернулся.

Пивные «реки» разлились в Днепре. Фото: Facebook

В результате аварии пострадал водитель фуры, ему была оказана медицинская помощь.


Правоохранители занимаются установлением всех деталей инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», под Киевом в ДТП попал грузовик, перевозивший сладкие газированные напитки. Около сотни ящиков с газировкой выпали на дорогу или разлились, но все же удалось спасти большую часть груза.

Источник: Ракурс


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