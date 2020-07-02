Пивные «реки» разлились в Днепре. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/n140559-pivnye-reki-razlilis-v-dnepre-foto-video-m.html

Ракурс

ДТП в Днепре произошло сегодня утром на пересечении проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловской. Перевернулась большая фура с пивом и по улице потекли пивные «реки».

Автомобиль двигался на большой скорости, сообщает в Facebook «Днепр оперативный».

По предварительной информации, у фуры с пивом, которая двигалась по улице Орловской, отказали тормоза. Выезжая на проспект Сергея Нигояна, автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель фуры, ему была оказана медицинская помощь.

Правоохранители занимаются установлением всех деталей инцидента.

Как ранее писал «Ракурс», под Киевом в ДТП попал грузовик, перевозивший сладкие газированные напитки. Около сотни ящиков с газировкой выпали на дорогу или разлились, но все же удалось спасти большую часть груза.