Пивні «ріки» розлилися у Дніпрі. Фото: Vgorode

https://racurs.ua/ua/n140559-pyvni-riky-rozlylysya-u-dnipri-foto-video.html

Ракурс

ДТП у Дніпрі сталася сьогодні вранці на перехресті проспекту Сергія Нігояна і вулиці Орловської. Перекинулася велика фура з пивом і вулицею потекли пивні «ріки».

Автомобіль рухався на великій швидкості, повідомляє у Facebook «Дніпро оперативний».

За попередньою інформацією, у фури з пивом, яка рухалася по вулиці Орловській, відмовили гальма. Виїжджаючи на проспект Сергія Нігояна, автомобіль перекинувся.

У результаті аварії постраждав водій фури, йому була надана медична допомога.

Правоохоронці займаються встановленням усіх деталей інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», під Києвом у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила солодкі газовані напої. Близько сотні ящиків із газованою водою випали на дорогу або розлилися, але все ж вдалося врятувати більшу частину вантажу.