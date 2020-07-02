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Ракурс
Пивні «ріки» розлилися у Дніпрі. Фото: Vgorode

Пивні «ріки» розлилися у Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

2 лип 2020, 12:58
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ДТП у Дніпрі сталася сьогодні вранці на перехресті проспекту Сергія Нігояна і вулиці Орловської. Перекинулася велика фура з пивом і вулицею потекли пивні «ріки».

Автомобіль рухався на великій швидкості, повідомляє у Facebook «Дніпро оперативний».

Пивні «ріки» розлилися у Дніпрі. Фото: FacebookЗа попередньою інформацією, у фури з пивом, яка рухалася по вулиці Орловській, відмовили гальма. Виїжджаючи на проспект Сергія Нігояна, автомобіль перекинувся.

Пивні «ріки» розлилися у Дніпрі. Фото: Facebook

У результаті аварії постраждав водій фури, йому була надана медична допомога.


Правоохоронці займаються встановленням усіх деталей інциденту.

Як раніше писав «Ракурс», під Києвом у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила солодкі газовані напої. Близько сотні ящиків із газованою водою випали на дорогу або розлилися, але все ж вдалося врятувати більшу частину вантажу.

Джерело: Ракурс


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