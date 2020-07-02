Хто очолить НБУ — ЗМІ повідомили ймовірних наступників Смолія, фото — Суспільне

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Ракурс

Відставка голови НБУ Якова Смолія спровокувала дискусію щодо його наступників. ЗМІ оприлюднили три ймовірні кандидатури.

У Верховній Раді нібито обговорюють призначення Володимира Лавренчука, Кирила Шевченка і Тимофія Милованова, повідомляє «Економічна правда».

Лавренчук очолював «Райффайзен банку Аваль» і міг очолити НБУ після відставки Валерії Гонтаревої у 2018 році. Наразі банкір безробітний, але неодноразово повідомляв про зацікавленість у роботі в наглядовій раді держбанку.

Шевченко — керівник державного «Укргазбанку». Раніше він критикував НБУ за зміцнення курсу гривні у 2019 році і повільна зниження облікової ставки.

Милованов — екс-міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, президент Київської школи економіки. В уряді Гончарука він займався земельною реформою, але розкритикував ухвалений у Раді закон.

«Ракурс» повідомляв, що Смолія можуть звільнити у Раді вже 3 липня. Голова НБУ написав заяву про звільнення учора ввечері, заявивши про політичний тиск. Президент Володимир Зеленський уранці 2 липня вніс у парламент відповідний проект постанови.