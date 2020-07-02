Кто возглавит НБУ — СМИ назвали вероятных преемников Смолия, фото — Суспильне

https://racurs.ua/n140558-kto-vozglavit-nbu-smi-nazvali-veroyatnyh-preemnikov-smoliya.html

Ракурс

Отставка главы НБУ Якова Смолия спровоцировала дискуссию по поводу его преемников. СМИ обнародовали три вероятные кандидатуры.

В Верховной Раде якобы обсуждают назначение Владимира Лавренчука, Кирилла Шевченко и Тимофея Милованова, сообщает «Экономическая правда».

Лавренчук руководил «Райффайзен банком Аваль» и мог возглавить НБУ после отставки Валерии Гонтаревой в 2018 году. Сейчас банкир безработный, но неоднократно сообщал о заинтересованности в работе в наблюдательном совете госбанка.

Шевченко — руководитель государственного «Укргазбанка». Ранее он критиковал НБУ за укрепление курса гривны в 2019 году и медленное снижение учетной ставки.

Милованов — экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, президент Киевской школы экономики. В правительстве Гончарука он занимался земельной реформой, но раскритиковал принятый в Раде закон.

«Ракурс» сообщал, что Смолия могут уволить в Раде уже 3 июля. Глава НБУ написал заявление об увольнении вчера вечером, заявив о политическом давлении. Президент Владимир Зеленский утром 2 июля внес в парламент соответствующий проект постановления.